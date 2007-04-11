Бритни Спирс прописали танцы

Если человек оказался в трудной ситуации, коллеги по цеху обычно поддерживают его, хотя бы добрым словом. Но в шоу-бизнесе все не так. Аврил Лавин заявила, что нисколько не сочувствует Бритни Спирс. "Так ей и надо! - возмущается Аврил. - Все эти ее пьянки-гулянки по клубам выглядели ужасно. Если ты попала в беду, то должна искать выход, а не обострять ситуацию. Каждый, кто попадает в шоу-бизнес, знает, на что идет. Сплетни, давление, папарацци - это часть твоей работы. Я тоже люблю гульнуть, но кто об этом знает?" Однако не все поставили на Бритни крест. Известный продюсер Шон Гаррет считает, что у девушки хороший коммерческий потенциал: "Я работал с ней. Она - суперзвезда и точно знает, как завести публику!" По слухам, Бритни решила начать с нуля и для восстановления формы собирается вступить в известную танцевальную труппу "Pussycat Dolls". Глава коллектива Робин Антин полна энтузиазма: "Мы в восторге! Бритни мы берем без конкурса. Своим участием она выводит нас на более высокий уровень. Она сделала правильный выбор: ничто так не лечит израненную душу, как танцы!"