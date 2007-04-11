«Город 312» раскрывает секреты презентации

В преддверии выступления коллектив раскрыл некоторые его подробности. Помимо обещанных трех блоков, - премьеры композиций из нового альбома «Обернись», полюбившихся хитов предыдущего альбома «Вне зоны доступа» и акустического сета, в ходе концерта ожидается появление на сцене гостей и друзей «Города 312». Из Киева приедет группа «Джанго», а из Киргизии – Жылдыз Осмоналиева, сообщает Intermedia. Она, как и солистка «Города» Ая, училась вокалу у педагога Рафаила Сарлыкова. На концерте в совместном исполнении Жылдыз и «Города 312» прозвучит композиция «Эсимде», где музыканты предстанут перед московской публикой в необычном амплуа - они будут аккомпанировать Жылдыз на национальных инструментах. Кроме того, песню «Девочка, которая хотела счастья» Ая споет вместе с исполнительницей главного роли в фильме «В ожидании чуда» Екатериной Копановой.