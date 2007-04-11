ШОК! Николая Носкова отравили

Певец Николай Носков отравился водкой, презентованной ему поклонником. Во время концерта в Самаре зритель из зала вручил Носкову бутылку водки, завернув ее в красивую блестящую фольгу. «После концерта Николай распробовал подарок, - говорит концертный директор звезды Юрий Носков. - Вечером ему стало ужасно плохо, так как накануне он принимал лекарства от простуды, что и вызвало отравление». К помощи врачей Носков обращаться не стал. Однако певец был не в состоянии встретиться с фанатами, дожидавшимися его в дорогом ресторане.