У Бритни Спирс роман с секс-террористом (Интимные подробности)

В связи с тем, что никому не известный музыкант Хоуи Дэй вдруг стал новым бойфрендом скандальной певицы Бритни Спирс, различные таблоиды решили хорошенько покопаться в его прошлом, однако то, что они обнаружили, вряд ли кому-то может понравиться. Как выяснили журналисты, у Дэя часто возникали проблемы с законом, пишет таблоид «ФактNews». Хоуи был арестован в 2004 году в Висконсине за то, что закрыл женщину в туалете своего автобуса, после того, как она отказалась заняться с ним сексом. Дэю были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, однако никакого наказания он не понес. Годом позже музыканта арестовали в бостонском аэропорту Logan по обвинению в домогательствах к стюардессе. Инцидент произошел во время перелета из Далласа. Тогда Хоуи не удалось избежать наказания. Его приговорили к году условно после того, как он полностью признал свою вину. Напомним, Бритни встретила Дэя в наркологической клинике Promises в Малибу. Спирс и Хоуи вместе играли в теннис. Однако через некоторое время Дэй и Бритни неожиданно исчезли прямо с площадки. Работник центра, которого отправили на поиски парочки, нашел их развлекающимися в кустах. Пока Брит счастлива со своим новым бойфрендом и даже намеревается в скором времени выйти с ним в свет: она заберет Дэя из клиники, где он до сих пор не закончил курс лечения, и отправится на свадьбу своей двоюродной сестры Эрин. Одна из подруг Спирс сообщила, что Бритни просто светится от счастья, когда разговаривает с Хоуи или рассказывает кому-то о нем. Она думает, что он очень талантлив, и говорит, что он очень хорошо целуется. После того, как Бритни выписалась из клиники в прошлом месяце, она начала отправляла Дэю любовные послания. Пока Дэй находится на лечении, пара обедает вместе два раза в неделю, когда у Бритни есть свободное время. Они планируют воссоединиться, когда Дэй выпишется из Promises в конце апреля.