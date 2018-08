Аврил Лавин купила особняк за 10 млн долларов

Рок-певица Аврил Лавин обзавелась новым домом, в котором восемь спален и десять ванных комнат. Трехэтажный особняк площадью 1200 кв. м расположен в престижнейшем районе Лос-Анджелеса – Бэл-Эйр. 23-летняя Аврил и ее муж, лидер группы Sum 41 Дерик Уибли, за которого певица вышла замуж в июле 2006 года, заплатили за недвижимость около 9,5 млн долларов, сообщает Sky со ссылкой на Los Angeles Times. В доме помимо прочего имеется лифт, сауна, спа-салон, бассейн и гараж на 10 машин. Риэлтор Арнольд Хорленд, чья жена Ева продала дом Аврил и Дерику, сказал в интервью журналу People, что певица просто не могла не купить этот особняк. До этого домом владела другая рок-звезда – барабанщик Трэвис Баркер и его жена Шанна Моклер, которые снимали здесь свое реалити-шоу на MTV под названием Meet The Barkers. В июле 2006 они выставили дом на продажу. На следующей неделе Лавин, известная своими провокационными композициями, выпускает новый альбом под названием The Best Damn Thing.