Жанне Фриске предсказали судьбу ведьмы

- Я предпочитаю не иметь дела с экстрасенсами и гадалками. Но однажды совершенно случайно я познакомилась с ясновидящей. С первого взгляда было понятно, что женщина не шарлатанка, в ее взгляде было что-то особенное, магическое, - рассказывает Жанна Фриске "Жизни". Она мне много чего говорила, в том числе то, о чем я предпочитаю не рассказывать. Но в числе прочего она сказала: «Предложат стать ведьмой – соглашайся: к тебе придет большая слава». Я не поняла значения ее слов, пока мне не предложили сняться в «Ночном дозоре».