Алла Пугачева удивительно похорошела

Алла Пугачева устроила сюрприз поэту Илью Резнику, который на днях отмечал свой 69-й день рождения. Именинник был счастлив видеть давнюю приятельницу и отметил, что она удивительно похорошела благодаря Максиму Галкину. "Если бы не Алла, то я бы вообще не стал праздновать! - признался Илья Рахмильевич «КП». - Пугачева устроила мне настоящий сюрприз: сама организовала пирушку в ресторане на Рублевке. Отведали отменной копченой рыбки, угостились винцом. Были только самые близкие люди. Филипп Киркоров не смог приехать, но мне было приятно услышать его поздравления. Галкин тоже отзвонился, поздравил меня". Весь вечер компания пела песни и предавалась воспоминаниям, пишет "Московский комсомолец". "У нас с Пугачевой братские отношения, - говорит Резник. - Просто мы много лет близко дружим, столько всего вместе пережили. Сейчас записываем с Аллой ее альбом". Поведал Илья Резник и о личных тайнах примадонны. Алла Борисовна сейчас влюблена, пишет "Комсомольская правда" "Вы знаете, с ней сейчас рядом очень хороший человек, - признался поэт. - Не могу вам сказать большего". Однако можно предположить, что он имел в виду давнего приятеля примадонны Максима Галкина. "Максим на Аллу очень хорошо влияет! Она так замечательно сейчас выглядит. Он дает ей энергию, она всегда в хорошем настроении, в тонусе. Теперь наконец вокруг нее нет вампиров, которые из нее кровь сосали". "Могу сказать однозначно, что она сейчас очень счастлива, - добавил Резник. - Вот и день рождения свой, 15 апреля, будет отмечать на этот раз в Израиле. Как говорится, подальше от любопытных глаз".