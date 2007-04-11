Настя Стоцкая обратилась за помощью в церковь

Анастасия Стоцкая столкнулась с проявлением мистики, когда затеяла ремонт. Произошло это сразу после того, как Настя купила квартиру в Москве. Сначала на рабочего, который занимался ремонтом, напали бандиты. Через некоторое время в квартире внезапно разбилось окно. Но последнее, что вывело Стоцкую из себя, - это захлопнувшаяся дверь. - Я вышла, чтобы вынести мусор, - рассказала Настя "ТД". - Когда вернулась, дверь была заперта. Причем закрыта на ключ, а не на защелку. Ее мог закрыть кто-то только изнутри, но там никого не было. После этого я вызвала священника, чтобы освятить квартиру. И с тех пор страсти улеглись.