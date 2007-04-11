Валерий Леонтьев расстается с женой

Знаменитый певец Валерий Леонтьев, который в этом году отмечает 35-летие творческой деятельности, устроил для своей жены Люси ностальгическое путешествие по Испании. После этой поездки супруги расстаются. "Испания — очень красивая страна, здесь замечательная, вкусная еда, очень изысканно готовят морепродукты, а я их очень люблю: разных там омаров, креветок, осьминогов. Еще я много путешествую по стране — взял напрокат машину, сам за рулем, еду куда хочу, любуюсь видами, останавливаюсь где вздумается, захожу в разные магазины — покупаю картины, фотоальбомы, а иногда и фрукты, вино", - рассказал Леонтьев о своем отпуске. Буквально на пару дней к Валерию Яковлевичу присоединилась и жена Люся. В апреле у нее день рождения, и чтобы отпраздновать его с мужем, Люся специально прилетела в Испанию из Майами. "Мы решили отметить его по-семейному, вдвоем, - откровенничает Валерий Яковлевич. - Устроили себе такое вот романтическо-ностальгическое путешествие. Ностальгическое, потому что часто вспоминаем прошлое, разные смешные истории, которые с нами случались, приколы". Подарок супруге Валерий Леонтьев заранее не покупал. "Пойдем сейчас погуляем по магазинам и выберем то, что Люсе понравится. Вечером посидим в каком-нибудь ресторане с видом на луну", - поделился артист. К сожалению, насладиться совместным отдыхом супруги не смогут. Сразу после празднования дня рождения они вынуждены расстаться. "Наутро уже разлетимся по своим делам — она в Майами, а я обратно в Москву, потому что у меня опять начинаются беспросветные гастроли, - сетует Леонтьев. - И это, честно сказать, тоже счастье". Кстати, 9 апреля исполнилось 35 лет с тех пор, как Валерий Леонтьев впервые выступил на сцене, пишет "Московский комсомолец". Правда, сам он об этой дате не помнит. "Как с 35-летием? — удивился он поздравлениям. — У меня же осенью юбилей! Когда певцу напомнили о первом концерте, состоявшемся 9 апреля 1972 года, спорить он не стал. "Возможно, — сказал артист, — с тех пор столько воды утекло, что я уже и не помню".