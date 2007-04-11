Алле Пугачевой подарили VIP-вагон с зимним садом и биотуалетом

К своему 58-му дню рождения Алла Пугачева получила роскошный подарок от руководства Российской железной дороги - новенький вагон VIP-класса. Шикарный СВ примадонны оснащен двуспальной кроватью из красного дерева, зимним садом и биотуалетом. На новеньком, блестящем еще свежей зеленой краской вагоне Алла Борисовна уже прокатилась в тур по Волге. Как стало известно "Жизни", певица осталась довольна современным оборудованием «дома на колесах», в котором ей приходится проводить так много времени на гастролях. Особое восхищение у Аллы вызвал зимний сад, который разбили прямо в помещении вагона. Собственным вагоном Алла Борисовна обзавелась еще в 2001 году. До этого она ездила в обычных поездах, в СВ либо, в крайних случаях, летала самолетами. Вот только часто летать с годами ей стало сложнее, да и то, что певица побаивается самолетов, давно известно. А ездить в поездах вместе с простым народом Пугачеву все больше и больше напрягало - проходу не дают. Поэтому шесть лет назад Алла Пугачева арендовала у Российской железной дороги VIP-вагон. В нем имелось специальное купе для Аллы, четырехместное купе для ее сотрудников, купе для приемов со столом на 8 персон и кухня. В купе примадонны, помимо кровати, письменного стола и шкафа, был и телевизор с DVD. На кухне - холодильник и электроплита. Однако этому вагону уже более 20 лет, и он изрядно поизносился за это время. Поэтому ко дню рождения певицы руководство РЖД решило сделать сюрприз певице номер один и подарить усовершенствованный вагон. Внешне он мало чем отличается от предыдущего. Разве что зеленая краска пока еще выглядит свежо и ярко. А вот внутри - все по высшей категории! Украшением спального купе примадонны является двуспальная кровать из красного дерева с мягким матрасом. Вагон оборудован ванной комнатой с джакузи. На окошках, помимо кипельно белых ситцевых занавесок, висят красные шторы из плотной ткани, чтобы уберечь примадонну от любопытных глаз. Вместо обычного санузла установлен биотуалет. Во всей этой уютной роскоши Аллу Борисовну весьма порадовал небольшой зимний садик. По всему вагону развешаны живые растения (в основном - неприхотливый к изменениям климата плющ). Единственное, что осталось неизменным - это состав проводников. Александр и Вера (муж и жена) служат Пугачевой верой и правдой уже на протяжении шести лет. Без их ведома в вагон даже мышь не проскочит. Практически в каждом городе им поступают заманчивые предложения поделиться информацией из личной жизни Аллы Борисовны и дать возможность хотя бы глазком взглянуть на быт АБ изнутри. Однако супружеская пара ни на какие посулы не зарится, за что и очень ценима своей хозяйкой.