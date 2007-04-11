Солистка «А-студио» травмирована

Солистка группы "А-студио" Кэти Топурия получила травму. Произошло это на съемках нового клипа группы на песню "Бегу к тебе". Съемки проходили на территории завода "Зил". Интересно, что режиссером клипа был Евгений Курицын, который обычно снимает видео для рок-музыкантов. Например, для небезызвестной рок-группы "Король и Шут". Динамичный рок-настрой понравился участникам группы, но не всем пошел на пользу. Солистка группы Кети так вошла во вкус, что в прыжке повредила ногу микрофонной стойкой. Несмотря на это, съемки не прекратились. Тем более, что травма оказалось не серьезной. Только окончательно промокнув от инсценированного дождя, участники группы разъехались по домам, сообщают Дни.ру. В клипе первый раз принял участие новый гитарист Федор "Федерико" Досумов. Он часто работал сессионным музыкантом у российских звезд. На съемках, у Федора было настоящее боевое крещение. По выбору режиссера именно ему пришлось выполнять самый сложный эпизод клипа – музыкант должен был разбить гитарой огромное стекло перед камерой. До него гитаристом "А-студио" был сын трагически погибшего Баглана Садвакасова (Баги). Кстати говоря, "А-студио" стали жертвами переменчивой московской погоды. Группа никак не рассчитывала на возвращение зимних холодов в начале апреля. Второй день съемок на московских улицах решено перенести на 14 апреля. Надеемся, что столбик термометра поднимется до весеннего уровня и музыкантам уже ничего не помешает.