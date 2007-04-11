Курортный роман звезды «Дома-2»

Участник популярного реалити-шоу "Дом-2" каната ТНТ Рома Третьяков на две недели покидал телестройку. За время отпуска молодой человек успел навестить свою семью, поучиться вождению, съездить на горнолыжный курорт, испытать там множество падений а кроме того молодой человек писал роман. На проект Рома вернулся отдохнувшим, счастливым и довольным.Отдыхать без телекамер звезде "Дома" понравилось. "Я очень хорошо отдохнул, в основном морально, душой, - говорит молодой человек. - Возможно, моя усталость накопилась за несколько лет и выражалась в некоторой скрытности, не заинтересованности в событиях, происходящих на проекте. Мне потребовался моральный отдых". "Чем я занимался? Я был почти все эти две недели дома, писал книгу – вторую часть "Романа с Бузовой", поделился Рома. - Иногда по выходным я вытаскивал родителей, и мы ездили в боулинг, бильярд, посещали рестораны. Я встречался со своими родственниками, увидел всю свою родню. У нас был такой семейный тур. Мы были в горах, на Домбае. За то время, что я провел на "Доме-2", я забыл о том, что такое лыжи, что такое активные игры, такие как футбол, хоккей. И это все мне очень требовалось. Мы катались в горах на лыжах, попробовал покататься на сноуборде". По словам Третьякова, кататься на сноуборде ему было сложно. "Потому что я не умею, падал часто, - признался парень. - Я думал, что там также кататься, как и на скейте, техника такая же, а оказалось, что совсем по-другому. Это несложно. В первые разы я спускался на попе, и доску потом на себе тащил. Во второй раз я немножко уже проезжал, но падал. В третий-четвёртый раз я уже мог спуститься с пологого спуска. Я думаю, что если бы я подольше попрактиковался, я бы и на сноуборде научился ездить. На горных лыжах я раньше никогда не катался. Думал, что это намного сложнее, чем обычные лыжи. Оказалось – нет. Очень понравился пейзаж в горах. Встретил много интересных, красивых и загорелых людей. Там вроде и жарко очень, и снег лежит, такое необычное ощущение. Потом папа учил меня водить на своей машине. Я быстро во всём разобрался, мне даже понравилось водить". "Мне кажется, я уже дорос морально и материально до покупки машины, - считает Рома. - Все эти две недели я соблюдал режим: вставал рано утром, не в 7 часов, конечно, но часов в 9-10 обязательно. Старался поздно не ложиться, днем писал книгу, спортом занимался. За три года нахождения на проекте я поправился, и теперь хочу прийти в свою прежнюю форму. Я придерживался правильного питания и достаточно быстро почувствовал результаты. Теперь хочу и на проекте правильно питаться, рано вставать и планирую заняться фитнесом. Я хочу записаться в фитнесс-центр, в котором работает инструктором один из бывших участников – Юра". По "Дому-2" Роман совсем не скучал. "Если честно, то я даже не смотрел его, решил полностью отключиться от происходящего на проекте. Но я много думал о своем месте на проекте, - признает Третьяков. - Проанализировал своё поведение и нашел существенные его недостатки. Прежде всего, мне дальше будет очень тяжело с моей излишней эмоциональностью. Я очень быстро завожусь и не всегда адекватно реагирую на некоторые вещи. Мне бы хотелось относиться толерантнее ко всем героям "Дома-2". Я понял, что на проекте стало не хватать какого-то юмора и задора. Мы стали больше напоминать монстров, которые борются за долю в эфире".