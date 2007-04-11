Джоли и Питт превратились в старых супругов без страсти и секса

Похоже, что страсти в самой сексуальной паре Америки поутихли: Анджелина Джоли и Брэд Питт погрязли в бытовых проблемах и не могут провести вместе даже несколько дней. «Они действительно любили друг друга, - рассказала журналу In Touch один из близких друзей звезд. – Но сейчас их дикая страсть друг к другу перегорела». Часть проблемы заключается в том, что и Брэд, и Анджелина не собираются отказываться от своих успешных карьер в кино и продолжают сниматься в фильмах. Другая сторона медали, они стараются быть хорошими родителями в своей стремительно растущей семье и посвящают все свободное от съемок время детям, которых у них уже четверо: родная 10-месячная дочь Шилох-Нувель, 5-летний Мэддокс, 2-летняя Захара, 3-летний Пэкс Тиен. Летом в семье ожидается пополнение. Актеры усыновят годовалую чернокожую девочку из Чада. Документы по ее усыновлению уже оформляются. Оба звездных родителя отказываются от услуг постоянных нянек и предпочитают заниматься детьми самостоятельно. «Их взаимоотношения развивались такими стремительными темпами, что сейчас они превратились в старых супругов, которые прожили вместе долгие годы», - написали в источнике. Другой друг семьи рассказал, что Питт планировал провести с Анджелиной несколько дней в интимной обстановке, устроить маленький романтический отпуск, и даже попросил свою маму Джейн присмотреть за детьми несколько дней, но Джоли отвергла его предложение. У нее совсем другие планы и нет времени на отдых с Брэдом. В тоже время бывшая супруга Брэда Питта Дженнифер Энистон хорошеет с каждым днем. 38-летняя звезда сериала «Друзья» стала встречаться с 30-летним актером Орландо Блумом, сыгравшим в картинах «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря». Дженнифер и Орландо провели всю ночь за душевным разговором в ресторане отеля Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Блум – не единственный поклонник «любимицы Америки». Она также встречается с известным продюсером Райаном Кавано.