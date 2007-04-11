Сердючку вовремя спасли от порчи, а Билана - от смерти

11 апреля 2007, 16:43

После того как противники Евросердючки сожгли ее чучело на площади в Киеве, Андрей Данилко слег дома с симптомами неизвестной болезни. Спасли певца целительницы, к которым ему посоветовали обратиться друзья. Знахарки сообщили, что он вовремя их вызвал. Еще день – и было бы поздно... "Мне тогда было очень плохо, - с ужасом вспоминает Андрей. - Я лежал пластом, и ни один врач не мог понять, что со мной происходит. Сначала горло заболело, пропал голос, потом вообще пошевелиться не мог". Напомним, что некоторое время назад в Киеве прошла акция "Нет" Евросердючке!". Особо продвинутые активисты соорудили чучело Верки Сердючки в рост и прилюдно сожгли его. Друзья артиста настояли на том, чтобы он обратился к бабке-знахарке. Взглянув на певца, целительница пришла в шок и сообщила Данилко, что у него сильно повреждена карма. "Я жутко тогда испугался. Потом стали расспрашивать, кто против меня "зуб" имеет и мог порчу навести. А я понятия не имею, мало ли у Верки Сердючки завистников. Вдруг про это злосчастное чучело вспомнил, которое на площади сожгли". Услышав эту историю, целительница ужаснулась. Сказала, что хуже навредить человеку некуда, особенно если сгорела вещь, действительно ему принадлежащая. "Сглаз с помощью каких-то таинственных заговоров бабка сняла, карму "залатала", - продолжает артист. - Обошлось. Целительница дала хитрое приспособление от сглаза. Какое именно, не буду вдаваться в подробности: нельзя, иначе не поможет. Зато у меня теперь есть оберег". А недавно страшный культовый атрибут во время концерта получил из рук незнакомки Дима Билан - куклу вуду, поразительно напоминающую самого певца. Последовательница вуду пригрозила артисту, что в случае отказа принять куклу они "проведут с ней обряд с иглами и жизнь артиста превратится в ад". Своим внешним видом кукла очень напоминала Диму. Те же черные волосы, та же прическа. И даже одежда – брюки с подтяжками полностью копировали один из концертных костюмов Билана. Дима положил куклу у груды цветов и продолжил выступление. Однако было видно, что артист сильно расстроился. Он перестал улыбаться, опасливо озирался по сторонам и больше не принимал подарков. Пропев еще пару песен, Билан выбежал за кулисы и уже оттуда попрощался с публикой. В Воронеже, где проходил концерт Билана, с культом вуду знакомы давно - в городе учатся тысячи студентов из Африки. "Если бы Дима не взял куклу, фанатки, проповедующие вуду, обозлившись на своего кумира, могли провести обряд, последствия которого были бы ужасны, - говорит студент из Бенина Чакран Адебайо Антоин. - В городе много темнокожих студентов, вуду для которых вполне привычное дело. А многие русские девушки и парни очень интересуются вуду да и другими культами". С необъяснимой мистикой столкнулся еще один российский артист Валерий Леонтьев. В доме у него несметное количество древних масок, фигурок богов и древних идолов. Недавно он привез из Африки новую и необычную маску, но спустя несколько дней стал мучиться дикими головными болями. Валерий Яковлевич обратился к врачам. Когда он рассказал, что у него много древних статуэток из Африки, они задумались. А потом сазали, что от них идет плохая энергетика и лучше от них избавиться. Леонтьев не придал особого значения этим словам, но маску переместил в другое место. После этого боли так же внезапно исчезли, как и появились. Довольно странные вещи начали происходить и в новой квартире Анастасии Стоцкой. Сначала на рабочего, который занимался ремонтом, напали бандиты. Через некоторое время в квартире внезапно разбилось окно. Но последнее, что произошло, заставило Стоцкую обратиться к священнику. "Я вышла, чтобы вынести мусор, - говорит Настя. - Когда вернулась, дверь была заперта. Причем закрыта на ключ, а не на защелку. Ее мог закрыть кто-то только изнутри, но там никого не было. После этого я вызвала священника, чтобы освятить квартиру. И с тех пор страсти улеглись".

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