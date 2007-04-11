Тина Канделаки погрязла в долгах

Красиво жить не запретишь, гласит народная мудрость, а жить на широкую ногу, «гулять, так гулять», сорить деньгами и кутить до утра так свойственно для русского человека, тем более для артиста, который всегда на виду и под прицелом бдительных папарацци. Певцам, телеведущим, актерам театра и кино так же, как и простым смертным, не смотря на свои приличные гонорары, свойственно жить не по средствам и тратить намного больше того, что они зарабатывают. И это неудивительно, ведь хочется все и сразу: и шикарную машину, и особняк в Подмосковье, и квартиру с евроремонтом, и дорогие шмотки от именитых модельеров, и, наконец, отдохнуть за бугром, не экономя на себе, любимом. Так, популярная телеведущая Тина Канделаки, не желая копить на роскошные апартаменты, взяла в банке на пару с мужем Андреем Кондрахиным кредит и купила пентхауз в Крылатском, общая площадь которого составляет 360 квадратных метров. Канделаки предстоит выплачивать денежки еще долгие годы, а погасить кредит досрочно она не торопится, ведь звезде всегда не хватает денег. «Когда вопрос о квартире стал ребром, и проблема начала влиять на отношения в семье, мы пошли в банк, - процитировали слова супруга телеведущей в «Днях.ру». - Несмотря на то, что мы люди кредитоспособные и даже известные, в банке нас помучили. Возможно, из-за суммы. Мы брали 600 тысяч долларов». До этого Тина брала кредит на "Мерседес". 30-летняя блондинка Дана Борисова также не желает себя ограничивать из-за отсутствия нужных сумм. «Первый раз я взяла в кредит машину «Фольксваген», - рассказала Дана «Комсомольской правде». - Потом взяла большой кредит на покупку квартиры, и, слава Богу, в этом году я по нему расплатилась. А в третий раз я взяла просто деньги». Борисова считает, что жить в долг неприятно, но когда деньги необходимы как воздух, а взять их негде, то приходится обращаться в банк. Актер Гоша Куценко на премьере фильма «Дикари» признался со сцены, что в самый разгар съемок фильма закончились деньги, и ему пришлось взять кредит. Александр Домогаров и героиня сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова выплачивают кредиты за особняки в Подмосковье. Кстати, деньги выплачивает актер, а дом по документам числится за его женой Мариной Александровой. Брать машины, дома и квартиры в кредит – моветон. Проживающий в Лос-Анджелесе актер и режиссер Владимир Машков влез в долги, чтобы угодить своей молодой супруге Оксане Шелест. Машков подарил ей белоснежную яхту за миллион долларов, так что теперь основная часть голливудских гонораров актера идет на погашение долга. Но далеко не все знаменитости живут в кредитной кабале, есть и такие, которые предпочитают обходиться своими средствами и категорически против жизни взаймы.Певица и телеведущая Лолита утверждает, что никогда не брала денег в долг. «Американскую систему «жить в кредит» я просто не понимаю, - заявляет Лолита. - Я никогда не брала денег в долг, живу только на свои кровные. Для меня лучше накопить денег на покупку необходимой вещи, чем идти в банк. Переплачивать огромные суммы меня жаба задушит». Такого же мнения придерживается и Ксения Собчак, денег которой хватило и на роскошные апартаменты в столице, и на автомобиль, и на прочие радости гламурной жизни «Блондинки в шоколаде».