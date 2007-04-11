Виктор Павлик совершил акт вандализма (Эксклюзивные подробности +ФОТО)

Всякие интересные события происходят на Пасху. И кто бы мог подумать, что именно в этот священный день Виктор Павлик совершит акт вандализма, уничтожив три произведения искусства. А дело было так… Анжелика Рудницкая очень щепетильно готовилась к Пасхе. Она решила в этот раз не просто покрасить яйца, а написать настоящие писанки. И, хотя, на ее выставках уже давно зрители могут видеть вышитые деревья-писанки, настоящие писанки Анжелика научилась делать только в прошлом году, когда организовала специальную интерактивную акцию в галерее «Гончары», где всех учили расписывать писанки. Подготовив 12 писанок, Анжелика пошла на празднование, где гости категорически отказались портить писанки-произведения искусства (ведь сейчас писанки изготавливают, как сувениры, выдувая из середины яйцо). И только Виктор Павлик отважился уничтожить произведение искусства, - «Вареные яйца, даже такие красивые, долго сберегаться не могут, говорит певец, - их все равно кто-то уничтожит. По этому, хоть и мое сердце обливалось кровью, я решился на этот акт вандализма». - «Изначально яйца раскрашивали не для того, чтобы хранить на полочке, а для того, чтобы их бить и есть, говорит Анжелика, - очень трудно отдавать свое произведение на растерзание, но, зато, у меня остались на память красивые фотографии».