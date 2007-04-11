Провальный концерт Анжелики Варум

Популярность Анжелики Варум и ее супруга Леонида Агутина после недавнего концерта в Санкт-Петербурге можно поставить под сомнение. Совместное выступление семейной пары и Владимира Преснякова, судя по количеству проданных билетом, получилось провальным. Весь вечер Варум, Агутин и Пресняков развлекали собравшуюся в БКЗ "Октябрьский", но аншлага звезды эстрады не собрали. Даже самые дешевые билеты спросом не пользовались. Как сообщили в кассе концертного зала, за пару часов до начала концерта, который назывался "Ты, я и он", билеты еще оставались. Особенно много свободных мест было на балконе, пишет газета "Смена". Приобрести билет на балкон можно было за 520 рублей, но желающих насладиться творчеством столичных звезд даже за такую небольшую сумму не нашлось. Владимир Пресняков, вероятно, должен был привлечь на концерт Агутина и Варум дополнительную публику. Но, если у артистов и были такие планы, они не сработали. Зрительский интерес часто бывает непредсказуемым. Напрмиер, недавно даже такой приме как Людмила Гурченко пришлось отменять свой концерт в Ростове-на-Дону. Причина банальна: билеты не раскупались. Гарантированные аншлаги сейчас собирают только Кристина Орбакайте, Максим Галкин и Алла Пугачева.