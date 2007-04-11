Странные совпадения! Пугачева беременна и Киркоров станет отцом

В шоу-бизнесе часто невозможно понять где правда, а где ложь. Например, в данный момент я сообщаю вам о том, что певец Филипп Киркоров готовится стать отцом. Но на самом деле никакого ребенка никакая женщина от него не ждет. Как же так? Неужели Филипп решился вырастить свое дитя в пробирке? Нет. Он всего лишь собирается стать участником телепроектапроекта "Ребенок-робот". Отрепетировать возможное отцовство с куклой. И это не мешает говорить о том, что он готовится к ответственной роли родителя. Даже наоборот! Забавно представлять, как певец, большой любитель светских мероприятий, будет появляться на тусовках с младенцем на руках. Совсем как певица Саша, которая принесла ребенка-робота на день рождения к депутату Митрофанову. А после Киркорова ребенок-робот перейдет в руки певице Юле Беретте. Даже девичья группа "Рефлекс" недавно отпиарилась на этом роботе – кукла конфликтовала с одной из солисток! И скажи, что их отцовство и материнство – неправда? Вот в этом весь шоу-бизнес. Участие Филиппа в хоть и театрализованном, но отцовстве, отчасти может характеризовать его, как человека серьезного. А вот скандал с бывшей подругой певицей Анжеликой Агурбаш, кажется, наоборот не идет ему на пользу. Филипп целую неделю выглядел окорбленным, когда заявлял журналистам, что не ожидал от своего друга "такого поступка". Он во всеуслышанье объявлял, что не пойдет на концерт бывшей подопечной. И не пошел. Зато остальные звезды пришли с удовольствием. Даже легендарный эстрадный исполнитель Олег Газманов был среди гостей. А припозднившихся Сергея Зверева и Надежду Бабкину непреклонные билетерши и вовсе не пустили в зал. Анжелика была в шоке, когда узнала об этом… но исправить ситуацию было уже нельзя. Еще из новостей последней недели интересно, что певица Лолита хранит "бойцовскую" верность певцу Борису Моисееву. Было анонсировано, что в телепроекте "Король ринга" зрители увидят показательный бой между Борей и Лолитой. Его съемки должны были состояться в конце прошлой недели. Но Моисеев неожиданно не смог приехать на съемки. А Лолита не согласилась менять партнера, так как не желает драться ни с кем, кроме старого друга. "Я дождусь Борю!" – решительно заявила она и отправилась на съемки собственного телешоу. А вот "народный артист" Алексей Чумаков буквально рвется в бой. Ему предстоит драка с "фабрикантом" Прохором Шаляпиным. Достаточно беглого взгляда на фотографии соперников, чтобы понять, что бой предстоит неравный… К тому же Чумаков известен своим буйным нравом, достаточно вспомнить историю о том, как он вышел из себя и ударил диджея Пряникова в прямом радиоэфире. Поэтому Прохору Шаляпину хочется посоветовать посетить максимально возможное количество тренировок перед выходом на ринг. Обо всем этом, и многих других интересных новостях шоу-бизнеса читайте на наших страницах в ближайшие дни. Мы очень стараемся отличать правду от лжи в этой сфере... Но это так сложно!