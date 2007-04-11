Кармен Электра организовывает бои среди женщин

Известная певица/актриса и модель является инициатором всемирной лиги по реслингу среди женщин (Naked Women's Wrestling). Всемирные соревнования по реслингу проходят по всему миру. Однако Кармен Электра (Carmen Electra) решила разнообразить этот вид спорта, когда начала приглашать для участия в этом шоу женщин. В этом конкурсе женщины соревнуются в реслинге полностью обнаженными. Так как Электра хозяйка этого мероприятия, она вряд ли обнажится в ближайшем будущем. Это шоу пользуется огромной популярностью, в особенности среди мужчин. В этом мероприятии участвуют известные стриптизерши из Лас-Вегаса. Электра подумывает о том, чтобы в будущем начать приглашать для участия различных знаменитостей.