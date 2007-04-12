Тату расскажут о своей личной жизни

Лена и Юля последнее время всё больше и больше занимаются своей личной жизнью, а не творчеством. О ней и хотят девушки поведать поклонникам. Группа «Тату», которая всё реже радует поклонников хитами, решила порадовать их подробностями своей личной жизни. Скандальный дуэт объявил о создании особого места для встречи фанатов «Тату» – t.A.T.u.-блога, пишет nashizvezdy.ru. Звездные блоги давно не редкость, однако Юлия Волкова и Лена Катина рассчитывают на то, что не только они сами, но и поклонники поделятся друг с другом и со своими кумирами информацией о своей личной жизни, пишут «Дни.ру». "Мы же, в свою очередь, обещаем всем t.A.T.u.-блоггерам, что будет много эксклюзива о жизни группы, доступного только им...", – заявили солистки "Тату" на своем сайте.