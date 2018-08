Женщины считают Йоханссон самой сексуальной

Женщины назвали тело актрисы Скарлетт Йоханссон самым сексуальным в мире. 22-летняя звезда фильма "Трудности перевода" возглавила рейтинг, составленный после подведения итогов голосования 5 тысяч читательниц журнала Glamour. В статье, сопровождающей список красавиц, говорится: "С формами, которым могла бы позавидовать и Мэрилин Монро, Скарлетт представляет собой классический образ голливудской красотки". Режиссер Вуди Аллен как-то сказал о Йоханссон, что она "преступно сексуальна", сообщает ФактNews со ссылкой на The Sun. Звезда "Города грехов" Джессика Альба заняла второе место. Эта американская актриса входит в довольно-таки большое количество различных рейтингов. В списках красавиц от AskMan и Playboy она занимает лидирующие позиции. Модель Жизель Бюндхен оказалась на третьем месте. Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо и лицо производителя женского белья Victoria's Secret недавно представила в Мадриде собственную коллекцию обуви. На четвертой позиции обосновалась актриса Дженнифер Анистон. Заслуги звезды сериала "Друзья" недавно оценили геи и лесбиянки, присудив ей премию Vanguard Award, которая вручается знаменитостям, защищающим права геев и лесбиянок во всем мире. Мать-героиня Анджелина Джоли оказалась на пятом месте. Несмотря на критику, звучащую в ее адрес из-за несколько скоропалительных усыновлений, звезда фильма "Мистер и Миссис Смит" не собирается останавливаться на достигнутом. После того, как Анджелина привезла в США вьетнамского мальчика Пакса Тхиена, появились слухи о том, что она собирается удочерить еще и годовалую девочку из Чада, чтобы ее чернокожая дочь Захара не чувствовала себя одинокой в большом семействе. Шестое место заняла юная голливудская актриса Миша Бартон, ставшая безумно популярной в США после выхода молодежного сериала The O.C. Кроме актерской карьеры, Миша занимается и модельным бизнесом, среди ее контрактов - сотрудничество с Accessorise и Morgan. Коллега Бартон по сериалу O.C. и ее близкая подруга Рейчел Билсон оказалась на седьмой позиции. Несмотря на то, что семья Рейчел всегда была тесно связана с шоу-бизнесом (отец Рейчел - писатель и режиссер Дэнни Билсон, дедушка - режиссер Брюс Билсон), Билсон не мечтала стать актрисой до окончания школы. Только будучи студенткой она решила пойти на кастинг для нескольких рекламных роликов и телесериалов. Актриса и певица Бейонс Ноулз заняла восьмую позицию. Бейонс, ворвавшаяся в мир шоу-бизнеса как участница популярной женской группы Destiny's Child, была номинирована в начале года на премию "Золотой глобус" за роль Дайаны Росс в фильме "Девушка мечты", адаптации бродвейского мюзикла. Фильм также был номинирован на "Оскар" в 8 категориях. Дженнифер Лопес заняла девятую позицию. Пышные формы певицы и актрисы, недавно крайне негативно высказавшейся о женщинах "нулевого размера", продолжают восхищать как мужчин, так и женщин во всем мире. Британская актриса и модель Келли Брук оказалась на десятом месте. Отметим, мужчины оценивают ее тело несколько выше, нежели женщины. Так, Брук стала победительницей онлайн-конкурса Bustas на обладательницу самой сексуальной груди. Читатели журнала The Nuts считают, что и ноги красавицы Келли являются лучшими в мире.