Кристина Агилера требует вино и виски

12 апреля 2007, 10:35

Кристина Агилера приезжает в Москву. Популярная певица выставила такие требования организаторам, что те в ужасе. Приезд американской звезды на премию «Муз-ТВ» обернется для организаторов не только огромными финансовыми затратами, но и серьезной головной болью, пишет .shoowbiz.ru. Уже сейчас продюсеры мероприятия ломают голову над тем, как удовлетворить все требования Кристины, присланные ее менеджерами на 40 страницах. А призадуматься им есть над чем, и в первую очередь над тем, как обустроить закулисное пространство «Олимпийского», где состоится церемония. Кристина потребовала себе двухкомнатную гримерку, установленную рядом со сценой, причем на таком близком расстоянии, чтобы на ее коротком пути ей не встретился ни один посторонний человек, пишет газета «Твой день». К гримерке у певицы и ее окружения особенные требования. Она должна состоять из двух комнат и быть оборудована комфортабельной мебелью, ванной комнатой и начищенными до белизны туалетами. Если, не дай бог, стены уборной окажутся не в идеальном состоянии, то по настоянию Агилеры их будет необходимо занавесить тканью, желательно темного цвета. Судя по всему, Кристина не любит яркий свет, потому как все окна помещений, где будут находиться она и представители ее коллектива, должны быть плотно занавешены. Что касается еды и напитков для американской суперзвезды, то они также должны строго соответствовать райдеру. А в нём Агилера требует бутылку вина, две бутылки виски, минеральную воду (любую, за исключением фирмы «Эвиан»), чай (исключительно английский, одной из известных фирм), шоколадную пасту, орехи, мед.

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