Новое «Горе» Димы Билана

Невозможное возможно: эпоха популярного хита Димы Билана «Невозможное возможно», кажется, подходит к своему логическому завершению. На смену этой композиции пришла свежая песня, которую певец представил на вечеринке «Рублевка In Love». Артист, который уже удивлял поклонников всем, чем угодно, преподнес фанатам очередной сюрприз: новую песню «Горе-зима» Билан представил на суд ценителей его таланта не со сцены, а с подиума. Концертом Димы завершилась вечеринка, в рамках которой прошел показ осенне-зимней коллекции модной марки, который был проведен в одном из торговых центров на Рублевке. Билан познакомил гостей мероприятия со свежесочиненным хитом, отметив, что выступать на подиуме даже ему, моднику, непривычно. Тем не менее fashion-концерт Димы прошел на ура: даже далекий от поп-жанра певец Михаил Шуфутинский, занимавший на показе место в первом ряду, удовлетворенно покачивал в такт ногой, пишет газета «Твой день». Кроме презентации новой песни Дима Билан удивил публику еще одной обновкой – сменой имиджа. Глэм-панк-наряд и отросшая бородка – в таком, немного непривычном виде народный любимчик появился на Рублевке.