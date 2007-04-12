Наталья Водянова снова ждет ребенка

Топ-модель Хайди Клум родила троих детей без ущерба для фигуры и модельной карьеры. Ее подвиг намерена повторить и модель Наталья Водянова. По информации прессы, она готовится в третий раз стать мамой. Сейчас она на третьем месяце беременности. Как известно, в семье Водяновой и английского лорда Джастина Портмана уже растут пятилетний сын Лукас и годовалая дочь Нева. Напомним, что модель родила дочку в конце марта прошлого года. Хрупкая на вид мамочка очень быстро восстановилась после тяжелых родов и уже менее чем через сутки отправилась домой вместе со своим супругом. "Наташа безумно счастлива, – говорила бабушка топ-модели, – и уже объявила, что на достигнутом не остановится". При этом Наталья не оставила профессию. Она работала с такими брендами, как Calvin Klein и Chanel, и с состоянием 3,6 миллиона фунтов стерлингов вошла в список самых богатых людей Британии. Вероятно, что и на этот раз в продолжительный декретный отпуск многодетная мамочка не собирается. Кстати, для своей дочки она наняла кормилицу – идеально здоровую англичанку с двумя высшими образованиями и знанием четырех языков. Еще с детства Наталья мечтала о многодетной семье, в которой будет пять родных и парочка усыновленных детей. Получается, половину дела красавица уже почти сделала По словам родных, на этот раз Наталья решила не выяснять пол ребенка заранее, ведь ей все равно, мальчик у нее будет или девочка Стоит отметить, что Водянова очень рада грядущему пополнению в семействе. Она даже специально приехала в родной Нижний Новгород, чтобы поделиться радостной вестью с родными. "Когда Наташа ждала Неву и Лукаса, осложнений у нее совсем не было, - сказала мама модели Лариса Викторовна. - Надеемся, что и в этот раз все будет хорошо". "Сейчас она очень занята, - рассказала мама модели. - Месяца полтора назад подписала новый контракт с ювелирной компанией. Думаю, пока в декретный отпуск она не пойдет - чувствует-то себя хорошо".