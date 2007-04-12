Анна Николь Смит устроит последнюю премьеру в Каннах

Последний фильм скончавшейся в феврале скандальной модели покажут на престижном международном кинофестивале. Мировая премьера фантастической ленты «Инолегалки», известной также под названием «Инопланетянки-нелегалки» (Illegal Aliens), состоится на Каннском фестивале (Cannes Film Festival) в мае. Это произойдет после официального релиза фильма на DVD в США, намеченного на 1 мая. Изначально эту научно-фантастическую комедию собирались выпустить в прокат в апреле. Но неожиданная смерть Анны Николь Смит расстроила эти планы. В фильме Анна играет одну из трех инопланетянок, которые превращаются в «супер-крошек и прибывают на Землю, чтобы спасти ее от межгалактических сил зла». «Инолегалки» стали последней работой Анны Николь в кино. Кроме нее в ленте снялись Джоани Лоре (Joanie Laurer) и звезда сериала «Династия» Джон Джеймс (John James). Те, кто уже успел насладиться этим шедевром говорят, что фильм напоминает смесь «Ангелов Чарли» и «Людей в черном». Несмотря на то, что это чистой воды трэш-кино, Канны не погнушались показать его в рамках знаменитого фестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая 2007г. Нездоровый интерес публики к довольно среднему кинопродукту, несомненно, вызвало участие в проекте Анны Николь. И пусть ее все запомнят такой – совершенно инолегальной девушкой, спасающей мир собственными сиськами.