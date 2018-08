Пол Маккартни огласил название нового альбома

Сэр Пол Маккартни огласил титул своего нового альбома, который выйдет летом этого года. Последователь «Chaos and Creation In The Backyard» (2003), продюсером которого выступил Дэвид Кани, получил название «Memory Almost Full». Кани, напомним, уже сотрудничал с Маккартни - в частности, при работе над пластинкой «Driving Rain» (2001). Других подробностей о релизе пока не сообщается. Известно лишь, что на диск войдет инструментальная сюита длительностью 15 минут. «Memory Almost Full» появится на прилавках магазинов 5 июня. Альбом станет первым релизом нового лейбла «Starbucks», основанного сетью коффи-шопов «Hear Music». На территории США он будет распространяться как раз посредством этих заведений общепита.