Новой солисткой «ВИА Гры» стала чеченка

Самая сексуальная поп-группа страны «ВИА Гра» готовится отпраздновать своеобразный юбилей - приход десятой в истории проекта солистки. В составе женского коллектива грядут революционные изменения. Жгучая брюнетка из Грозного, имя которой продюсеры пока держат в секрете, сменит на боевом посту беременную Ольгу Корягину. Артистка дорабатывает последние дни и в конце апреля выходит замуж, пишет «ТД». Замену певице искали в Киеве, по старой доброй традиции «ВИА Гры», но в конечном итоге достойной преемницей стала не хохлушка и даже не русская, а чеченка. Пока в Москве не утихали разговоры о развале популярной группы и перечислялись самые невообразимые кандидатуры на место новой солистки, в Киеве ежедневно шли тайные кастинги. Продюсеры «ВИА Гры» Дмитрий Костюк и Константин Меладзе отсмотрели сотни претенденток (преимущественно брюнеток) и в результате подтвердили верность пословицы «свято место пусто не бывает». 17 апреля на отечественной эстраде станет одной звездой больше, до 16-го числа третьей солисткой «ВИА Гры» официально считается будущая мама Ольга Корягина. Обещание предприимчивых продюсеров превратить известное трио в дуэт и не брать после ее ухода новую солистку, выполнено не было - на радость мужской части населения страны.