Телохранители Ди Каприо избили израильских папарацци у Стены Плача

В Израиле по обвинению в нападении на фотографов задержаны двое охранников голливудского актера Леонардо Ди Каприо и его подружки, топ-модели Бар Рафаэли. Папарацци отделались легкими травмами, а его камера одного из них была повреждена. Полиция задержала охранников для допроса. Ди Каприо и Бар Рафаэли посетили музей "Яд Вашем", посвященный трагедии Холокоста. После этого они отправились к Стене Плача, где их уже ждали десятки фотографов. Именно здесь произошло избиение папарацци телохранителями Ди Каприо. Как рассказал информационному агентству Ynet один из фотографов, папарацци ждали пару за пределами стоянки музея, "никому не мешая". Вдруг к ним подбежали двое охранников и толкнули на землю. "Когда мы подошли к Стене Плача, они вышли оттуда, сопровождая звезд к машине, которая там ожидала. Там стояла толпа фотографов. Когда они вышли, подошли эти ребята и начали всех бить, начался обмен ругательствами. Простыми словами, они набили физиономии многим людям. Там были такие тумаки, которых я никогда не видел, а я уже снимал разные сцены насилия", - рассказал фотограф.