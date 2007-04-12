«Татушки» сыграют в фильме со Стингом

В последнее время в музыкальной тусовке все только и говорят о скоропалительной свадьбе «татушки» Юли Волковой. Якобы она вышла замуж за молодого человека по имени Парвиз, который ради Юли ушел от своей гражданской жены, экс-солистки группы «Тутси» Маши Вебер, родившей ему ребенка. «Нет, Юля не вышла замуж. Они общаются с Парвизом близко, да. Но это не замужество, - рассказал "КП" близкий друг Волковой, депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов. - Зачем Юле замуж выходить-то? Сейчас у нас кипит работа над фильмом по моей книге «Тату кам бэк». Юля и Лена сыграют в нем самих себя. Снимает картину режиссер знаменитого фильма «Миссия» с Робертом Де Ниро Роланд Джоффе. Он скоро в Москву приедет, тут будет все это время жить. А в мае мы ждем на съемочной площадке певца Стинга. Бюджет фильма - $20 млн., так что все серьезно, и на глупости времени у Волковой нет».