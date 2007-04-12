На Меладзе наехала милиция

Строительная фирма, которая принадлежит певцу Валерию Меладзе, подверглась жесткой проверке учредительных документов. Сам Валерий считает, что в этом виноват конфликт между Грузией и Россией, пишет «Жизнь». «Органы внутренних дел потребовали срочно принести им учредительные документы, а также ксерокопии паспортов учредителей и сотрудников с грузинскими фамилиями, - возмущается Меладзе. - Совершенно идиотская проверка - моя фирма существует в России уже несколько лет, и все это время исправно платит налоги. Конечно же, мы предоставили все бумаги, и ничего криминального у нас не нашли. Но все равно обидно, когда тебя проверяют по национальному признаку».