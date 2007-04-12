Суд запретил производить сигнализации с голосом Витаса

Тянувшаяся более года разборка между продюсером Витаса Сергеем Пудовкиным и «автомобильными» пиратами завершилась на днях. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру», челябинский городской суд постановил прекратить «незаконную деятельность ООО “Мегатрон” по производству автомобильных сигнализаций под торговой маркой “Витас”». ООО “Мегатрон” c 2005 г. производило и вело продажи «сигнализаций Витас», не только пиратским образом используя имя артиста, но и беспардонно взяв в качестве звукового сопровождения вокал самого исполнителя. Сделав на этом не только активную и яркую рекламную компанию, но и продав данный продукт на сумму более 12 000 000 рублей. Эта сумма и была заявлена господином Пудовкиным в качестве компенсации за причиненный ущерб. Владельцы компании не смогли во время исполнить постановление суда о выплате, поэтому судебные приставы опечатали производство. После этого предприятие и все активы перешли законному владельцу торговой марки «Витас», т. е. его продюсеру Сергею Пудовкину. Сам Витас, узнав о решении суда, высказал мысль о продолжении выпуска этого продукта, пообещав, что запишет еще более резкий и продолжительный вокализ для отпугивания преступников.