Наоми Кэмпбелл сорвала шоу

Неделю назад канал MTV заявил, что вскоре выпустят новое реалити-шоу "The Minion" с участием скандально известной супермодели. В реалити-шоу музыкального канала MTV "The Minion" ("Фаворит") Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) должна была осуществлять поиски личного помощника. В эту пятницу уже должны были начаться съемки, но, к сожалению проект был внезапно закрыт. Все дело в том, что сотрудники канала, которые были ответственны за начало съемок так и не смогли связаться с Кэмпбелл. Респонденты канала утверждают, что шоу может возобновиться, однако представители Наоми всячески отрицают возможность начала съемок.