Королева сделала Тарзану шокирующий подарок

Наташа Королева сделала своему мужу необычный и, можно сказать, шокирующий подарок. Она преподнесла мужу куклу в полный рост - точную копию себя самой! Двойник певицы сделан из мягкой пластмассы, у нее сгибаются руки и ноги, и «пластиковая Королева» даже умеет моргать глазами! Одета дама в красивое цветастое платье, которое «отдала» ей Наташа, пишет газета «Жизнь». - Это, конечно, шутка! - утверждает певица. - Просто муж очень сильно скучает по мне, когда я бываю на гастролях. А так взглянет на эту куклу и хоть посмеется!