Звезды «Дома» поругались перед свадьбой

Мы уже писали о том, что звезды реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева и Степан Меньщиков собираются официально оформить свои отношения. Вот только во время обсуждения деталей предстоящего торжества влюбленные поругались. Недавно парочка побывала в Курске. В этом городе у Алены и Степы есть друзья, к тому же Меньщиков решил приобрести в Курске квартиру, пишет "КП-Воронеж ". Молодой человек выбрал трехкомнатную квартиру на четвертом этаже площадью 77,8 квадратных метра. Стоит она 1 миллион 711 тысяч рублей. Пока Степан заплатил 650 тысяч, остальные деньги должен внести до 27 декабря. Планировка Степе очень понравилась, район тоже, но жить в Курске он не хочет. Покупка квартиры станет для Меньщикова лишь выгодным вложением средств. Зарабатывают Степа с Аленой сейчас неплохо. Как известно, самые популярные участники реалити-шоу часто ездят на гастроли и радуют своих поклонников песенным творчеством. Покупку квартиры Степа и Алена отмечали в компании друзей. Побывали звезды "Дома" и на дискотеке, а также прошлись по магазинам. Ребятам пришлось раздать сотни автографов своим поклонникам. Особенно от излишнего внимания страдала Алена. Перенервничав, она даже повздорила со Степой. Когда друзья предложили паре отпраздновать свадьбу в знаменитой усадьбе князей Барятинских в Марьино, Алена отказалась в категорической форме. А Степа обещал подумать над этим предложением. Водонаева, известная своим взрывным характером, стала спорить с женихом. К счастью, на этот раз в большой скандал ссоры влюбленных не переросла.