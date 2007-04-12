Никита Пресняков снимется в кино

В самое ближайшее время Никита приступит к съемкам в главной роли в новом художественном фильме, название которого и имя режиссера юноша не разглашает, чтобы не сглазить. Начало съемок кинокартины совпадает с выпускными экзаменами в школе, чем очень обеспокоена заботливая мама Кристина Орбакайте, пишет газета «Твой день». - Учеба главнее всего! - говорит певица. - Если появятся плохие оценки, то никакого кино! Я, когда в «Чучеле» снималась, только на «отлично» училась. Внук Аллы Борисовны Пугачевой пообещал не посрамить честь семьи.