Роковая авария экс-«премьера» (Ужасающие подробности)

Экс-солист группы "Премьер министр" Марат Чанышев (сейчас выступает в составе "Группы ПМ") 11 апреля попал в автокатастрофу. Автомобиль марки "Lexus", за рулем которого сидел артист, следовал по Шмитовскому проезду Москвы, когда в него на полной скорости врезался "Mercedes". "Естественно, по всем правилам дорожного движения виноват этот горе-водитель" - прокомментировал Марат. Вызванные на место происшествия сотрудники ГАИ начали расследование. "За рулем сидел иностранец, который не ориентируется не только в московских улицах, но и в наших правилах движения, - продолжает Марат. – Мою машину развернуло и подбросило, протащило несколько метров. Никто из прохожих, к счастью не пострадал – успели увернуться. Но удар был мощнейший! В память врезался дикий визг тормозов, удар, вспышка, шипение… У меня в салоне сработала подушка безопасности. Слава Богу, я был пристегнут! И, к счастью, в машине я был один – никто не подвергся опасности! Такое со мной впервые, и я очень хочу надеяться, больше не повторится! Если помните, когда мы встречались с Павлом Глобой, он предсказал, что у нас впереди блестящее будущее и стремительный взлет карьеры. Но главное, он сказал, что неприятности, которые очень хотят попасть в нас, пролетят мимо! Так и сказал. Я этого не забыл и благодарен оптимистическим прогнозам астролога и высшим силам, которые помогли мне". Удача еще и в том, что это досадное ДТП произошло 11-го, в среду, а не в пятницу 13-го. "Еще неизвестно, чем бы все это обернулось" - иронично цитирует Марат сотрудников ГАИ. 25 марта Марат отметил свой день рождения. Эта машина куплена артистом недавно – подарок самому себе. За это авто артист даже еще не успел выплатить кредит, сообщает пресс-агент музыканта. Певец от госпитализации отказался, никаких серьезных травм у Марата нет. А вот его автомобиль вряд ли подлежит восстановлению.