Новая страсть Бориса Моисеева

Известный артист Борис Моисеев, похоже, серьезно задумывается над тем, чтобы стать продюсером молодых талантов. Он даже объявил конкурс среди молодежи… "Я сейчас думаю над созданием специального проекта, победители которого в последствии будут принимать участие в моём шоу вместе со мной", - делится планами Моисеев. Первый кастинг Борис провел в городе Находка, так как поиск артистов он решил совместить с гастрольным туром по России, сообщают Дни.ру. "Особых ограничений для участников нет, - рассказывает артист. – Единственное – им уже должно исполниться 18 лет. В первую очередь я буду обращать внимание на свободу поведения человека на сцене, а также на его неординарность". В рамках своего тура Борис Моисеев собирается провести кастинги в Приморье, Сибири и других регионах. Но Моисеев, известно, личность творческая. Он пока только таланты выбирает… Технические же подробности осуществления проекта неизвестны.