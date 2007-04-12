Диму Билана преследует cумашедшая поклонница

Популярный исполнитель Дима Билан был атакован поклонницами на модной тусовке "Rublevka in love". Новая песня "Горе-зима", которую он презентовал в этот вечер, так воодушевила юную поклонницу, что она не выдержала и побежала за звездой за кулисы, сообщают Дни.ру. то время, пока Дима исполнял на импровизированном подиуме свои старые и новые хиты, некоторые поклонницы, чувствуя непосредственную близость кумира, выскакивали к нему на сцену. С одной дамой Билан даже потанцевал медленный танец. Среди обычных жителей Рублевки за выступлением Билана в этот вечер наблюдали представители бизнес-элиты и звезды светской хроники столицы.