Кайли Миноуг сделала неудачную пластику лица (Ужасающие подробности)

Певица Кайли Миноуг сделала неудачную пластическую операцию по подтяжке лица, об этом свидетельствуют опубликованные на Daily Mail фотографии, сделанные во время визита Кайли в Китай. 38-летняя австралийка, вылечившаяся в прошлом году от рака, приехала в Шанхай, чтобы презентовать свою новую коллекцию купальников для сети магазинов H & M. Папарацци отметили, что кожа лица звезды неестественно подтянута, Миноуг улыбалась с трудом, а ее лицо больше походило на восковую маску. В источнике написали, что после подтяжки лица Кайли больше похожа на злодея Джокера из легендарного фильма о Бэтмене, чем на саму себя. Как известно, певица сейчас переживает не лучшее время: она еще не совсем оправилась от тяжелой болезни, не дает концертов и болезненно переживает расставание со своим женихом – актером Оливером Мартинесом, который бросил ее после четырех лет гражданского брака и ушел к 24-летней французской модели. Миноуг узнала об измене любимого, когда увидела в прессе напечатанные снимки, где Оливер обнимает и нежно целует молодую девушку. Пока здоровье не позволяет звезде ездить на гастроли, но она нашла другое применение своим талантам и стала парфюмером. Ее духи под названием Darling стали хитом продаж в Великобритании.