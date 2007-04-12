Собчак сильно напугала свою мать

Ксения Собчак не перестает удивлять не только общественность, но и свою родную маму Людмилу Нарусову. Недавно Людмила Борисовна всерьез испугалась за жизнь дочери. Произошло это на съемках шоу "Цирк со звездами". Ксения должна была ходить по проволоке под куполом цирка. В первом выпуске программы этот номер, в рамках показательных выступлений, выполняли профессиональные цирковые артисты. Собчак готовила его уже месяц. Она очень боялась, ведь по собственному признанию Ксении, у нее абсолютно отсутствует чувство равновесия. Телеведущая лишний раз убедилась в этом, скользя по проволоке на десятиметровой высоте. И вот настал долгожданный день съемок. Ксению пришла поддержать ее мама Людмила Нарусова. За кулисами перед началом шоу она подговаривала потенциальных членов жюри быть строже к Ксении: "Если будешь в жюри, ставь моей дочери самые низкие оценки. Я не хочу, чтобы она дошла до финала". Такие просьбы звездной матери, скорее всего, мотивированы заботой о здоровье дочери. Ведь у Ксении из-за большого количества проектов совершенно не остается свободного времени ни на отдых, ни и на общение с мамой. Но вернемся к шоу. После начальных фанфар, Людмила Нарусова заняла почетное место в зале и, прижав руки к груди, внимательно следила за выступлением своего одиозного ребенка. Сначала все шло хорошо, Ксения безукоризненно выполняя все трюки, поражала всех не только чудесами грации, но и серьезным профессиональным подходом. В самый кульминационный и опасный момент, Ксения сорвалась с проволоки и кубарем полетела вниз. В этот момент Нарусова схватилась за сердце и зажмурила от испуга глаза. Ведь ее звездную дочь спасло только то, что к ней была прикреплена специальная страховка. Собчак решила повторить трюк и сделала все заново. "Я подумала, что должна это сделать, это же настоящий вызов! Я очень боюсь высоты. Сдаваться нельзя! Я решительно сказала себе "Ты это сделаешь". И сделала". К сожалению, жюри не оценило должным образом смелый поступок блондинки. Ксения не смогла сдержать эмоций и убежала в свою гримерную. За ней последовала и Людмила Борисовна. Более 20 минут они провели наедине. После разговора с дочерью Нарусова сразу же уехала из цирка. Ксения вышла из гримерки только через час. По лицу девушки было видно, что все это время она плакала.