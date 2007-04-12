Бритни Спирс влюбилась в баскетболиста?

Что ни день, то у певицы находится очередной новый бойфренд. Мать Бритни теперь может быть спокойна за дочь, ведь та положила глаз на спортсмена с блестящей репутацией. 25-летняя Бритни Спирс (Britney Spears), по слухам, влюбилась в игрока лос-анджелесской команды Lakers Люка Уолтона (Luke Walton). Она уже побывала на нескольких играх, где участвовал Уолтон. На проходившем в воскресенье матче, Бритни выкрикивала его имя и восторженно радовалась за успех команды. Приближенное лицо к Спирс рассказал:" Уравновешенный, успешный мужчина, коим является Люк - это как раз то, что ей нужно, идеальное лечение от ее последний неудач на любовном фронте. Рано еще говорить, но она поглощена этим молодым человеком, у нее появился смысл жизни." Примечательно, что буквально накануне американская бульварная пресса писала о романе Спирс с неким музыкантом по имени Хави Дэй (Howie Day). Суперзвезда встретилась с ним в реабилитационной клинике Promises, где проходила лечение от депрессии и алкоголизма. Однако мать Бритни - Линн была очень обеспокоена прошлым нового друга дочери. Один из родственников Бритни рассказал: " Линн не нравится тот факт, то Дэй неоднократно имел проблемы с законом, к тому же то, что он прибегал к помощи реабилитационного центра ее так же настораживает. Хави всегда будет на грани того - "либо устоять либо сорваться». Он как никто другой может сбить с толку Спирс, которая, пока еще не окрепла в своей жизненной позиции. "