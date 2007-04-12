У Заворотнюк появилась юная соперница

У Анастасии Заворотнюк появилась юная соперница - "фабрикантка" Зара. Девушка уже предстала в образе актрисы на съемочной площадке, а теперь ей предлагают начать сниматься в кино. Именно Заре доверили исполнение песни "Небо на двоих". Эта композиция стала заглавной в саундтреке к фильму "Код апокалипсиса", в котором Заворотнюк сыграла главную роль. Кстати, творческие споры о манере исполнения песни "Небо для двоих" продолжались почти месяц. За это время Зара успела перепеть ее в трех разных вариантах. Пока шла работа над композицией, многие отметили внешнее сходство выпускницы "Фабрики звезд" и "прекрасной няни". Эту особенность решено было использовать, и на съемках клипа Зара предстала в образе героини Анастасии Заворотнюк. Клип снимали в начале апреля в одной из московских киностудий. Съемочный павильон выстроили по образу и подобию французской квартиры героини "Кода Апокалипсиса". Одетая в стильную белую рубашку Зара должна была не просто петь, но и поплакать перед камерой. Режиссеру клипа Максиму Рожкову с "фабриканткой" работалось легко. Девушка очень эмоциональна, она даже просила включать фонограмму не по куплету, а целиком, чтобы прожить сюжет песни до конца. Режиссер клипа остался так доволен этой работой, что предложил Заре сняться в главной роли его будущего художественного фильма.