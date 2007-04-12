Кэмпбелл рассказала о чистке туалетов

Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл, которая славится своим буйным нравом, откровенно рассказала о том, как ей пришлось "чистить туалеты". По крайней мере, именно так в прессе описывали трудовые будни модели. Кэмпбелл действительно вынуждена была пять дней провести на общественных работах. К такому наказанию ее приговорили в суде, после того как звезда подиума признала себя виновной в нападении на человека. Модели пришлось также оплатить расходы своей бывшей горничной Аны Сколавино на медикаменты. Напомним, как-то Кэмпбелл в приступе ярости ударила Сколавино телефоном по голове, после чего пострадавшей пришлось накладывать несколько швов. На днях Наоми дала первое интервью после того, как отбыла наказание. По ее словам, туалетов она не чистила. Однако опыт работы в коммунальных службах ей показался полезным, пишет газета Sun. "Я мыла и чистила стены и столы в офисах. Мне приходилось быть рядом с людьми и узнать много всего о тех, с кем бы я никогда не пересеклась на своей основной работе", - откровенничает звезда. "Все ко мне хорошо относились и были открыты со мной, и я тоже была открыта с ними", - говорит супермодель. Правда, Наоми Кэмпбелл полностью отрицает роман, якобы случившийся между ней и одним из временных коллег. Мужчина просто помог модели, но в прессе сразу появились самые невероятные слухи. "Он стал мне другом, - говорит Кэмпбелл. - Он и его жена. Я ужасно себя чувствовала, когда его выставили в таком свете в газетах".