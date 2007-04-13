Жизель Бундхен рассекретит «Код да Винчи»

Недавно дебютировавшая в новом для себя амплуа киноактрисы Жизель Бундхен, похоже, привлекла внимание продюсеров своими эпизодическими ролями в фильмах «Дьявол носит Prada» и «Такси». На днях стало известно, что популярной бразильской супермодели было предложено сыграть главную женскую роль в продолжении знаменитого блокбастера «Код да Винчи» под названием «Ангелы и Демоны». Съемки картины начнутся уже этим летом. Представители супермодели сообщили, что Жизель немедленно согласилась на заманчивое предложение и уже начала подготовку к работе. Ей предстоит сниматься вместе с легендой Голливуда Томом Хэнксом, которого Бундхен не раз называла своим любимым актером. Официальное заявление кинокомпании Sony Pictures относительно утвержденного состава актеров и периода съемок будет сделано на днях.