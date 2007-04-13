Джорджио Армани создал уникальный кристалл

Джорджио Армани решил последовать примеру дома Christian Dior и создал уникальный кристалл Swarovski исключительно для собственного использования. Камень, получивший название «Алмазный лепесток», по форме напоминает стебель цветка, обрамленный в специальную оправу цвета металлик. Именно он украшал великолепное сверкающее платье, которое было представлено в финале шоу модельера на Миланской неделе моды сезона осень-зима 2007/2008. «Кристалл Swarovski придает платью магический флер, неземное качество, акцент, который привлекает внимание абсолютно всех, кто на него смотрит, - говорит модельер. – Мне доставило огромное удовольствие работать с домом Swarovski и иметь честь стать создателем нового и уникального кристалла». Ювелирный дом Swarovski не работал с дизайнерами с конца 1950-х – именно тогда в сотрудничестве с легендой моды Кристианом Диором он создал знаменитый кристалл «Аврора Бореалис» («Северное сияние»), феноменально успешный камень, до сих пор широко использующийся в модной индустрии. В этом же году помимо сотрудничество с Джорджио Армани Swarovski ждет совместный проект с лондонским шляпником Филиппом Трэйси и участие в грандиозном ежегодном фестивале моды и музыки Fashion Rocks.