Могилевская выпустила новый альбом

Этот год для Наталии Могилевской был очень удачным и насыщенным: она приняла участие в популярном шоу "Танцы со звёздами" и для многих людей именно её пара с Владом Ямой стали победителями, также Наташа стала самой красивой женщиной 2007 года по итогам журнала Viva. И наконец-то поклонники дождались выхода мультимедийного диска от Могилевской! Альбом посвящён триумфальным выступлениям Натальи Могилевской в известном теле-шоу «Танцы со Звёздами» и включает в себя 4 абсолютно новые песни + 4 ремикса на заглавный трек «Этот танец», 8 видео-дорожек, на которых Наталья Могилевская и Влад Яма виртуозно демонстрируют различные стили танца, а также видеоклип на хит нынешней весны «Этот танец». Автор 2-х песен – Александр Ягольник, известный украинский шоу-мэн, песню «Листопад» написал Борис Таршис, фронт-мэн группы ТАРШИС, песня «Их хоб дих цу фил либ» – еврейская народная. В поддержу новой пластинки проходит всеукраинский концертный тур Натальи Могилевской.