Нелли Уварова призналась, что телевидение не для неё!

13 апреля 2007, 10:45

Работа на телевидении не входит в ее планы.Актриса Нелли Уварова считает роль Жени в фильме режиссера Карена Оганесяна «Я остаюсь» своим дебютом в большом кино. Это мистическая драма о докторе Тырсе, застрявшего между жизнью и смертью в состоянии комы (последняя роль Андрея Краско.) «Для меня это меня первая роль в первом фильме, который выйдет на большой экран», – сказала Нелли в Киеве на презентации киноленты для журналистов. Она сказала, что ей очень любопытно, что будет после премьеры, так как, по ее словам, ее «поклонники странные люди, которые очень любят и тут же сильно ненавидят». Актриса рассказала, что приняла решение о своем участии в съемках сразу же после того, как прочитала сценарий фильма. «Актеры – люди увлекающиеся», – сказала она. «Я увлеклась и решила: я остаюсь». Уже потом, по ее словам, был страх от первой встречи с режиссером и еще позже: долгие разговоры с ним о жизни и смерти. В свою очередь, режиссер Карен Оганесян признался E-motion, что Нелли как актриса ни в коем случае его не разочаровала. Нелли также рассказала, что в творчестве ей пришлось столкнуться с темой смерти гораздо раньше, чем ей предложили сценарий фильма «Я остаюсь», так как она играла в спектакле, где разговор начинается со смерти, и смертью заканчивается. «Играя этот спектакль, я видела, что зритель не готов слышать откровенные и жестокие рассуждения персонажа о смерти. Я очень часто в театре с этим сталкивалась, но те, кто выдержал этот разговор, потом благодарил меня за то, что выкристаллизовывается простая мысль: если ты всегда помнишь о смерти, то успеешь быть счастливым на земле. Ты успеешь это осознать и ощутить. Поэтому для меня история фильма очень важна и сейчас». Кроме этого, актриса поделилась с журналистами тем, как порой тяжело ей давалась работа над этим фильмом. «Объективно я была уставшая, поскольку параллельно съемкам в фильме шел последний месяц съемок в сериале «Не родись красивой». Я, как бешеная, бегала с одной площадки на другую. По четыре раза снимала и надевала брекеты, причем всё это происходило в кабинете стоматолога глубокой ночью, потому что днем шли съемки. И потом еще настал момент, кода меня можно было снимать в профиль только справа, потому что слева у меня была перебинтована нога: я упала на съемках». Вместе с тем, она назвала себя «жадной» в смысле профессии, потому, что ей много что интересно и хотелось бы продолжать и играть в театре, и сниматься в кино, и озвучивать фильмы (недавно она озвучила роль принцессы Селены в мультике Люка Бессонна, который был покорен ее голосом). Главное, считает актриса, чтобы появлялись интересные истории. Единственное, что не входит в число ее планов – это работа на телевидении. "Я не нахожу для этого времени, а если быть совсем откровенной, то пока это не интересует меня настолько, что чтобы я отложила театр и кино".

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