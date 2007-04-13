Солистка ВИА Гры полетит в космос

"Вера Брежнева станет первой украинской женщиной, которая отправится в космос, - с гордостью признается продюсер группы Дмитрий Костюк. - Изначально мы, правда, хотели отправить туда Альбину Джанабаеву, но она даже в самолетах летать боится. Мы планируем прямые включения с космического корабля. Трансляция будет вестись на большие мониторы во время концертов ВИА Гры - группа в это время будет выступать в усеченном составе". Экзотическая турпутевка обойдется в 15 миллионов долларов - это цена с учетом весомой скидки в 5 миллионов, которую якобы согласилось предоставить Федеральное агентство "Роскосмос". В космическую экспедицию Вера планирует отправиться в конце осени. Однако, прежде чем приступить к длительным тренировкам, ей предстоит пройти полное медицинское обследование, поскольку требования к самочувствию космических туристов очень высоки.