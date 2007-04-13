Премьера фильма «Я остаюсь» с Нелли Уваровой состоялась в Киеве!

Режиссер Карен Оганесян: «Фильм тяжело смотрится после смерти Андрея Краско». Вчера в Киеве в кинотеатре «Украина» состоялась презентация дебютного художественного фильма режиссера Карена Оганесяна «Я остаюсь». В ролях – Андрей Краско, Нелли Уварова, Федор Бондарчук, Алена Бондарчук, Елена Яковлева, Андрей Соколов, Владимир Епифанцев, Галина Польских, Ирина Гринева. В киевских кинотеатрах его можно будет увидеть с 19 апреля. Столица Украины стала первым городом в мире, где состоялся премьерный показ этой необычной картины. Уже после Киева фильм покажут в Москве и Питере. У нас киноленту сначала испытали на журналистах, потом провели пресс-конференцию с участием Нелли Уваровой и Карена Оганесяна и только после этого состоялся ее презентационный показ. И несмотря на заметное волнение, как режиссера фильма, так и исполнительницы главной женской роли Нелли Уваровой, (она сыграла дочь доктора Тырсы – Жени), фильм вызвал очень положительные отзывы. Он на самом деле замечательный. И прежде всего, тем, что это – очень светлая и одновременно ироничная история о смысле жизни, которая неожиданно и как бы «в быту», изнутри, показывает потусторонний мир под названием Кома. (Съемки проходили в действующем меловом карьере). Кома – это место, куда попадают герои фильма, в действительности неподвижно прикованные к больничным койкам. Но в этом ном мире они общаются между собой и идут от одного пункта назначения к другому, под руководством Инструктора – Федора Бондарчука. Он, кстати, неподражаем со своими не очень смешными анекдотами о смерти, постоянным раздражением на «подопечных» и даже грубостями… Но самое главное – практически наотмашь в этом фильме, где герои бродят между жизнью и смертью, зрителя бьет игра покойного актера Андрея Краско. Он сыграл в нём свою первую главную и последнюю роль в жизни – доктора Тырсы, человека, вокруг истории жизни и смерти которого, в общем, и развивается весь сюжет. И вот когда смотришь на экран и видишь человека, который в фильме как будто специально играет со смертью, при этом ты уже знаешь, что его нет в живых… то просто невольно становится даже как-то не по себе... Из-за этого фильм воспринимается тяжелее, и объективно эмоционально больнее, несмотря на весь юмор и комичность, разыгранные актерами. Впрочем, режиссер сам признается, что в итоге всё вышло не совсем так, как планировалось изначально. «Фильм тяжело смотрится после смерти Краско, но случилось то, что случилось.. Мы сняли фильм так, как хотели, и ничего не могли изменить», – сказал он после презентации. Мнение режиссера заключается в его словах: «Чем больше думаешь о смерти, тем больше надо любить жизнь». Кроме этого, в картину вошли сцены, снятые настоящим экспромтом просто потому, что так складывались обстоятельства. Это, например, сцена после выписки Тырсы из больницы, когда вся семья собирается за столом. Первоначально в сценарии планировался полноценный семейный обед, но в этот съемочный день был объявлен незапланированный перерыв, во время которого актеры успели основательно подзаправиться вне камер. Поэтому на площадке есть они уже не могли и решили, что герою тоже ничего нельзя по состоянию здоровья, жена (Елена Яковлева) и дочь Женя – (Нелли Уварова) его дружно поддержали, а в результате получился один из самых трогательных эпизодов фильма. Во-вторых, Карен самовольно ввел в финале трактор, увозящий оставшихся в Коме героев куда-то дальше… По его словам, просто невозможно было оставить их там, в этой пустыне. И еще: меловой карьер, то есть место для съемок Комы, тоже было найдено совершенно случайно. Кроме этого, все участники съемок отмечают особую ауру фильма, возникшую во многом благодаря именно его режиссеру. Ему удалось выстроить очень комфортные условие на съемках. И его предыстория начала работы над фильмом тоже заслуживает особого внимания. Карен Оганесян работал режиссером монтажа в компании «Централ Партнершип», по заказу которой и был снят фильм «Я остаюсь». Карен давно искал подходящий сценарий, чтобы поставить свой первый фильм в качестве режиссера-постановщика, и когда ему попался в руки сценарий Алены Званцовой и Дмитрия Константинова, он сразу понял, что именно то, что ему нужно. Он долго убеждал «Централ Партнершип», что именно ему необходимо снимать этот фильм, а когда ему поверили и доверили съемку, он сразу же смог привлечь на проект, как он выразился, «каким-то чудом» и весь звездный актерский состав. Прочитав сценарий, Федор Бондарчук, к примеру, сразу дал свое согласие сыграть яркую роль Инструктора. Он признался, что его родные, прочитав сценарий, сказали, что просто его убьют, если он не снимется в фильме. На роли второго плана в картине согласились Алена Бондарчук, Елена Яковлева, Андрей Соколов, Владимир Епифанцев, Ирина Гринева и Галина Польских, а в эпизодах снялись Евгений Жариков и Георгий Мартиросян. Признаюсь, что очень сложно было задать вопрос режиссеру о том, как отреагировали актеры на его приглашение сняться в фильме с «опасной темой», и что они могли высказывать ему уже после трагедии – смерти исполнителя главной роли… «Нельзя в таком ракурсе смотреть на кино», – сказал он, отвечая на этот вопрос. «Всё существует ровно настолько, насколько Вы в это верите. Если в это углубляться, то вообще нельзя снимать фильмы про жизнь и смерть, войну и любовь. Бывают, конечно, исключения, которые я считаю совпадениями больше, чем каким-то символичными пророчествами. У нас были актеры, которые отказались играть в нескольких ролях, потому что мы затрагивали тему смерти. Это было. Что правда, то правда. Ну и ради Бога! Есть люди, которые играют и которые не играют». Вообще, на основе сценария планировалось снять четырехсерийный телевизионный фильм. Но после того, как к работе над сценарием подключился Карен история была значительно переработана. Стало очевидным, что телевизионный формат для такой истории не подходит. Было решено, что «Вторая жизнь доктора Тырсы» (рабочее название) станет полнометражной игровой картиной. При этом его бюджет с 820 тысяч долларов вырос до одного миллиона, но Карен в целом не считает это принципиальным. «Даже если бы наш бюджет был два миллиона, фильм не сильно бы изменился по своему содержанию», – сказал он. Кроме этого, он утверждает, что не ждет от фильма большого проката. «Наша компания не преследовала цель заработать этим фильм, мы хотели снять доброе, честное кино, которого давно не было. Я думаю, мы сделали это».