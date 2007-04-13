Сын Ротару: Мама хочет забыть это, как страшный сон

Фанатку, угрожавшую убить певицу, осудили на три года. Фанатке Софии Ротару Галине Стародубовой, преследовавшей певицу на протяжении нескольких лет, вынесен обвинительный приговор. В последнее время жизнь любимицы россиян Софии Ротару превратилась в настоящий ад. Куда бы ни выезжала певица на гастроли, ее повсюду преследовала 35-летняя жительница Тулы Галина Стародубова. Женщина стала фанаткой Софии Михайловны в начале 90-х годов. Вначале поклонница вела себя спокойно - ходила на концерты, покупала записи любимой певицы и иногда упрашивала охранников, чтобы они пропустили ее за кулисы - к кумиру. Угрозы Со временем любовь к звезде превратилась в помешательство. Фанатка узнала номер мобильного телефона Ротару и одолевала ее жуткими эсэмэсками, в которых угрожала самой певице и ее близким родственникам. Однажды Галина позвонила Софии Михайловне и ледяным голосом сказала, что порежет внуков звезды ножом, если та не согласится встретиться с ней. Фанатизм принимал все более страшные формы. За час до концерта певицы в цирке Рязани раздался телефонный звонок. Женский голос сообщил: «В зале заложена бомба! Вы все взлетите на воздух!» Из зала срочно эвакуировали всех зрителей. Угроза оказалась ложной, но сотрудники спецслужб начали поиски телефонной террористки. Обезумевшая поклонница в очередной раз дала о себе знать, когда Ротару с коллективом вылетала из Шереметьево на гастроли. Она позвонила с домашнего телефона кассирам аэропорта и сообщила о готовящемся теракте на борту лайнера. Тогда женщину наконец удалось вычислить и задержать. Суд На днях Зареченский районный суд города Тулы вынес приговор Галине Стародубовой. Женщина признана виновной в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Как сообщили «ТД» в тульской прокуратуре, фанатка полностью раскаялась в содеянном еще на стадии предварительного следствия, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. - Это новая модель рассмотрения дела, так называемая американская сделка, когда обвиняемый признает себя виновным еще на предварительной стадии, - рассказал представитель тульской прокуратуры Геннадий Задонский. - В этом случае рассматриваются лишь характеристики подсудимого. Приговор Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что фанатка полностью вменяема. - Я смотрел на Галину в зале суда и не верил, что эта спокойная женщина способна на такое сумасшествие, - продолжает Геннадий Задонский. - Она вела себя абсолютно адекватно, и представить, что Стародубова может кому-то угрожать, очень сложно. Однако у этой дамы, видимо, два лица. Свои безумные поступки фанатка объяснила тем, что у нее не было денег на билеты, а охрана не пропускала на концерты, которые так важны для нее. В итоге фанатку приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком. - Мы не отслеживали ход судебного процесса, - говорит сын Софии Михайловны Руслан. - Если честно, нас не интересует, осудят эту женщину или нет. Главное, чтобы она оставила в покое мою маму. Надеюсь, что судебное решение отрезвит фанатку и она прекратит свои преследования.